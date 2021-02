Een man heeft donderdagavond met een luchtbuks op een appartement van zijn buren aan het Judas Taddeusplein Eindhoven geschoten. Niemand raakte hierbij gewond. De politie was met acht wagens en vijftien agenten ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

De politie rukte uit vanwege een melding over een schietincident. De verdachte zou ook vanuit een flat boven de Action op de hoek met de Springerstraat verward gedrag vertonen en af en toe wat schreeuwen.

Agenten met kogelwerende vesten aan waren langere tijd druk bezig om de situatie "tot rust te brengen" en hielden het plein vrij van publiek. De politie probeerde met onderhandelaars het gesprek met de man aan te gaan.

Zes agenten konden rond 22.15 uur de flat binnen gaan. De man gaf zich over en ging rustig mee naar buiten, waar hij geboeid in een politiewagen werd gezet.Hij staat bij zijn buren bekend als een vriendelijke, maar ook wat vreemde, niet erg sociale man die vaak alleen is.

De buren kregen niets mee van het schieten, maar ze konden wel op de eerste rang meekijken hoe de politie aan de achterkant van het gebouw, bij de ingang aan de Springerstraat, de actie voorbereidde. Daarbij werden ook hondenbegeleiders ingezet.