De gemeente Eindhoven stuurt tegen de zin van de bewoners van tien woonboten op bedrijventerrein De Hurk nog steeds aan op beëindiging van de huidige situatie. Wethouder Yasin Torunoglu stelt voor dat de huidige bewoners en hun kinderen mogen blijven, maar dat ligplaatsen verdwijnen als ze vertrekken.

Exact hetzelfde voorstel van de gemeente strandde bijna een jaar geleden bij de Raad van State. De wethouder denkt nu een betere kans te maken, omdat nieuw onderzoek heeft bevestigd dat het woonklimaat voor de woonbootbewoners onaanvaardbaar wordt aangetast door lawaai van het bedrijventerrein. Het leefklimaat is voor de meeste woonboten slecht, staat in het onderzoek.

De woonboten op het afwateringskanaal van het bedrijventerrein werden jarenlang gedoogd. In 2017 probeerde Eindhoven een vertrek af te dwingen door het bestemmingsplan te veranderen, maar de bewoners stapten naar de rechter en kregen gelijk.

Door een wetswijziging in 2018 zijn de woonboten gelegaliseerd, oordeelde de Raad van State vorig jaar. De gemeente kreeg de opdracht om onderzoek te doen naar het woon- en leefklimaat van de woonbootbewoners en voor het eind van 2020 een nieuw besluit te nemen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Wethouder streept andere opties af

Een permanente legalisering van de woonboten valt volgens de wethouder af, omdat het bedrijventerrein minder geschikt is voor zware industrie en dat kan forse schadeclaims opleveren.

De Hurk is bovendien het enige bedrijventerrein binnen Eindhoven waar middelzware en zware industrie is toegestaan. "Het belang van het bedrijventerrein is onverminderd groot", schrijft hij.

De woonbootbewoners willen het liefst blijven waar ze liggen. Als dat niet kan, willen ze een fatsoenlijke schadevergoeding.

Bewoners dreigen met nieuwe rechtszaak

De bewoners hebben gedreigd met een nieuwe rechtszaak als de gemeente op de ingeslagen weg doorgaat. Ze vrezen onder meer dat hun woonboten marktwaarde verliezen.

De bewoners hebben de rechter al ingeschakeld om een beslissing te forceren. Eindhoven loopt grote kans op een boete, omdat het ultimatum van de Raad van State is verstreken.

Wethouder Yasin Torunoglu zegt dat er nog geen nieuw besluit over de woonboten is genomen onder meer vanwege de coronacrisis, extra onderzoeken en beperkte capaciteit bij onderzoeksbureaus.

Torunoglu is verbaasd dat de bewoners weer naar de rechter zijn gestapt. "Ik heb persoonlijk afspraken gemaakt en we zitten midden in een proces."