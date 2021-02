Een 43-jarige man die al een tijd gezocht werd in verband met babbeltrucdiefstallen is dinsdag opgepakt in Eindhoven, meldt de politie donderdag. De man deed zich voor als stroopwafelverkoper en maakte slachtoffers rondom Roosendaal, Bergen op Zoom en in Zeeland.

De man stond al een tijd gesignaleerd in de politiesystemen en de recherche deed onderzoek naar hem. Hij viel door de mand toen hij door Eindhoven in een gestolen auto reed.

De verdachte zou langs deuren gaan om "stroopwafels te verkopen". Het was een smoesje om zijn slachtoffers ongezien te kunnen beroven. De meeste diefstallen vonden plaats in Roosendaal en Bergen op Zoom. "Ook liggen er in Zeeland enkele aangiften van diefstallen", aldus de politie.

De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.