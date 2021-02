De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdagochtend in een strafrechtelijk onderzoek naar mijloenenfraude panden in onder meer Eindhoven en Rotterdam doorzocht.

De FIOD viel verder binnen in woningen en panden in Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht. De Nederlandse Staat zou door de fraude 9 miljoen euro aan belastinggeld zijn misgelopen.

Niemand is nog aangehouden. Wel worden vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) verdacht van zogeheten btw-carrouselfraude voor 9 miljoen euro en is er beslag gelegd op bankrekeningen en administratie. Ook in Hongarije, Kroatië, Polen en Tsjechië is onderzoek gedaan.

Het onderzoek kwam tot stand na een melding van de Belastingdienst en staat onder leiding van het Functioneel Parket. Het wordt ondersteund door Eurojust. "Een Nederlands elektronicabedrijf handelt zowel met Nederlandse bedrijven als met bedrijven binnen de EU. Vermoedelijk heeft de onderneming een frauduleuze handelsstroom met SD-kaarten opgezet met als doel de af te dragen omzetbelasting van de legale handel te verminderen."

Zo is een fraudeketen opgezet van verschillende bedrijven in diverse EU-landen, vermoedt de FIOD. Er zou ook in Nederland worden gewerkt met ploffers; bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. De andere betrokken bedrijven trekken die btw wel af. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld goederen goedkoper worden verkocht.