Een parkeergarage bij Eindhoven Airport is afgesloten nadat woensdagochtend een stuk betonplaat naar beneden is gekomen. Het stuk beton ligt op de begane grond van de parkeergarage. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het beton dat loskwam, komt uit de verdiepingsvloer tussen de begane grond en de eerste verdieping. Het gaat om een deel van ongeveer één bij één meter.

In hetzelfde deel ging het bijna vier jaar geleden ook mis, toen in mei 2017 de garage tegenover de ingang van het vliegveld instortte. Er vielen geen slachtoffers maar de ravage was groot. Uit onderzoek bleek dat de vloerplaten anders moeten liggen om al het gewicht te kunnen dragen.

Op Eindhoven Airport zijn woensdag geen vluchten in verband met de coronacrisis.