Ennatuurlijk staat dinsdag weer voor de rechter over de dubbele kosten die de warmteleverancier rekent aan bewoners van Eindhoven-centrum en Meerhoven. 2.000 klanten willen hun geld terug, het gaat om bedragen tussen de 1.000 en 3.000 euro.

Dat heeft de Stichting Stadsverwarming Eindhoven (SSE) bekendgemaakt. Die heeft de rechtszaak aangespannen namens zo'n 2.000 leden. De schade voor Ennatuurlijk kan in totaal oplopen tot naar schatting 10 miljoen euro. De warmteprovider heeft tot nog toe geweigerd om de leden van de stichting tegemoet te komen.

De zaak is al jaren oud. De Hoge Raad gaf in 2018 drie bewoners van Meerhoven gelijk. Zij moesten hun geld terugkrijgen en bovendien mocht Ennatuurlijk de vaste aansluitingskosten van 150 euro per jaar niet meer innen. Die had het bedrijf immers al bij aansluiting van de nieuwbouw in rekening gebracht à 3000 euro. Na die rechtszaak hebben de meeste van de 200 zogenaamde zelfbouwers in Meerhoven hun geld terug gehad, zegt voorzitter Ruben Trieling van de SSE. Inmiddels brengt Ennatuurlijk de jaarlijkse bijdrage bij nieuwe klanten niet meer in rekening.

Na de zelfbouwers zijn nu drie andere doelgroepen aan de beurt. Het gaat dan om mensen die zo'n zelfbouwwoning later overgenomen hebben, om kopers van een woning van een projectontwikkelaar en om huurders. "Ennatuurlijk vindt dat de uitspraak niet geldt voor deze groepen. Terwijl wij vinden dat die net zo goed dubbel betalen. Ook met hen is daar niets over afgesproken."

Trieling verwacht dat er ook in deze nieuwe zaak hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad volgen na de eerste uitspraak van de rechter. "Want dat soort vertraging betekent voor Ennatuurlijk uitstel van betaling."