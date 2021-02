De politie heeft dinsdagochtend een 25-jarige man uit Eindhoven aangehouden vanwege zijn deelname aan rellen en het plunderen van een Jumbo-supermarkt in zijn woonplaats. De man viel op doordat hij op 24 januari de rellen filmde en de video's vervolgens op sociale media publiceerde. Ook zijn achttienjarige huisgenoot moest mee naar het bureau, omdat hij de agenten tijdens de arrestatie had beledigd.

Toen de politie de 25-jarige man dinsdagochtend wilde oppakken, probeerde hij via de achterdeur te ontsnappen. Daar wachtten agenten hem echter op.

De verdachte probeerde vervolgens aan zijn arrestatie te ontkomen door de deuren af te sluiten en zich op de tweede verdieping achter een bank te verstoppen. De politie wist hem echter te vinden en nam hem mee naar het bureau.

Volgens het Eindhovens Dagblad is de arrestant een breakdancer en rapper die door de krant is geinterviewd. In dat interview zei hij niet zelf aan de rellen te hebben meegedaan. De politie heeft zijn identiteit niet bevestigd.