De brandweer in Eindhoven is dinsdag opgeroepen op een gevaarlijk pak sneeuw te verwijderen. Het pak sneeuw lag op het dak van appartementencomplex de Ouverture in de Eindhovense wijk Blixembosch.

Onder de woningen zitten meerdere winkels. Daarboven hing sneeuw en ijs aan de dakrand boven de ingangen van winkels en de ingang naar de appartementen. Uit veiligheid werden de winkels gesloten.

De brandweer was aanwezig met een hoogwerker en het interregionale reddingsteam hoogteverschillen. De hoogwerker kon niet worden ingezet, omdat hij te zwaar was voor de ondergelegen parkeergarage.

Rond 12.10 uur was de laag sneeuw en ijs veilig verwijderd door het reddingsteam en konden de winkels weer open.