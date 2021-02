De brandweer in Eindhoven is dinsdag opgeroepen op een gevaarlijk pak sneeuw te verwijderen. Het pak sneeuw ligt op het dak van appartementencomplex de Ouverture in de Eindhovense wijk Blixembosch.

Onder de woningen zitten meerdere winkels. Daarboven hangt sneeuw en ijs aan de dakrand boven de ingangen van winkels en ingang naar de appartementen.

De brandweer is aanwezig met een hoogwerker en het interregionale reddingsteam hoogteverschillen. Ze maken een plan van aanpak om veilig het sneeuw en ijs te verwijderen.