Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekincident op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. De politie is met veel eenheden aanwezig.

Het slachtoffer raakte lichtgewond aan zijn hoofd. Hij verkeert niet in levensgevaar en is door de ambulancedienst aan zijn verwondingen behandeld.

Over de toedracht van de steekpartij is nog veel onduidelijkheid. De politie doet onderzoek.