Een 35-jarige man uit Weert is maandagochtend aangehouden in verband met de avondklokrellen in Eindhoven. De man wordt verdacht van onder meer diefstal en het gooien van stenen.

De verdachte werd maandagochtend rond 6.00 uur aangehouden in een woning aan de Echternachlaan. De man wordt ervan verdacht meerdere malen de Mobiele Eenheid (ME) te hebben uitgedaagd op het 18-Septemberplein. Ook zou hij stenen hebben gegooid naar politieagenten. Hij wordt ook verdacht van het stelen van een kassalade op het Stationsplein.

Beelden van de verdachte werden intern bij de politie gedeeld. Hierdoor kon hij worden aangehouden. Bij zijn aanhouding werd ook waardebeslag gelegd op zijn auto en telefoon.