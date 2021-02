Bij sloop- en recyclingbedrijf Mirec op het Eindhovense bedrijventerrein De Hurk is zondagochtend brand uitgebroken. Het afval moet beetje voor beetje uit de loods worden gehaald om te blussen. Het nablussen gaat daarom nog een paar uur duren, voorspelt de woordvoerder.

In een open loods brandden afgedankte computeronderdelen, liet de brandweer weten. Er was brandgeur maar er zijn geen gevaarlijke stoffen in de lucht gemeten. Omwonenden kregen het advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden.

Zondagochtend is er groot alarm geslagen, onder meer vanwege de zware weersomstandigheden. De brandweer rukte uit met vier blusvoertuigen. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niks zeggen.

Vorig jaar oktober was er bij het bedrijf aan de Dillenburgstraat ook al brand. Destijds was er veel overlast door rook en stank in de nabijgelegen woonwijk. Volgens de brandweer is de brand inmiddels onder controle, maar gaat het nablussen nog uren duren.

De brandweerwoordvoerder liet zondagochtend weten dat de brand op precies dezelfde plek is uitgebroken als in oktober. Alleen stond er nu minder afval in brand en was er minder vuur en rook. Ook stond de wind gunstiger en was er niemand op straat, waardoor de overlast beperkt bleef.

Na de grote brand en overlast vorig jaar is door D66 in de Eindhovense gemeenteraad gesuggereerd dat het bedrijf moet verhuizen. De partij noemde het onwenselijk dat het risicovolle bedrijf in de bebouwde kom zo dicht bij huizen ligt. Het college van burgemeester en wethouders heeft destijds geoordeeld dat er geen sprake is van een onaanvaardbare situatie en dat een verplaatsing niet aan de orde is.