Een 22-jarige man uit Zaandam is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in Eindhoven. Hij meldde zich zelf op het politiebureau nadat hij werd herkend op beelden in diverse opsporingsprogramma's.

De man wordt verdacht van het gooien van stenen en het vernielen van ruiten. Zo was hij betrokken bij het molesteren van het Coffeelab op het Centraal Station in Eindhoven. Ook is hij mogelijk betrokken geweest bij het in brand steken van een auto van ProRail.

De jonge Zaandammer is de eerste persoon die is opgepakt op basis van televisiebeelden die begin deze week getoond werden. Eerder vonden er al diverse andere aanhoudingen plaats naar aanleiding van de avondklokrellen in de provincie.