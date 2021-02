Eindhovense zaalsportclubs gaan binnen een paar jaar gelijke bedragen betalen voor de huur van sportaccommodaties van de gemeente. De gemeente Eindhoven heeft uniforme tarieven vastgesteld op basis van het huidige gemiddelde. Verenigingen die nu nog relatief weinig betalen, groeien met 3 procent per jaar naar het nieuwe tarief.

In een voorstel aan de gemeenteraad schrijft wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) dat de huidige verschillen historisch zijn gegroeid. Zo is badminton bijvoorbeeld duurder dan volleybal in dezelfde zaal.

In de aanloop naar de wijziging zijn de tarieven in de afgelopen twee jaar niet verhoogd. Om te voorkomen dat sportclubs met grote kostenstijgingen te maken krijgen, is ervoor gekozen de tarieven per jaar met maximaal 3 procent te verhogen (exclusief de inflatiecorrectie).

En omdat veel sportverenigingen lijden onder de coronacrisis ziet de gemeente voor komend seizoen af van een inflatiecorrectie.

Sportclubs die nu relatief veel betalen, zijn met ingang van komend seizoen (2021-2022) goedkoper uit. Eindhoven verwacht dat vanaf 2024 vrijwel alle verenigingen hetzelfde betalen.

De binnensportclubs pleiten al langer voor eerlijkere tarieven. De Eindhovense Sportraad (ESR) vraagt om aandacht voor schrijnende gevallen. De gemeente zegt dat maatwerk mogelijk is in uitzonderlijke gevallen en bij financiële problemen.