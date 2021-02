Twee zestig jaar oude fietsbruggen in het Genderpark in het Eindhovense stadsdeel Gestel worden dit jaar nog vervangen. De overspanningen over het riviertje de Gender, gelegen aan de oost- en westzijde van het park, verkeren door betonrot in dermate slechte staat dat een opknapbeurt niet voldoende is.

Een architect heeft opdracht gekregen een ontwerp te maken voor twee nieuwe exemplaren, passend in de omgeving, zo heeft de gemeente laten weten.

Volgende maand wordt het ontwerp aan de wijkbewoners gepresenteerd. Volgens de planning wordt in het najaar gestart met de werkzaamheden.

Vertraging

De vervanging van de bruggen werd drie jaar geleden al aangekondigd. Aanvankelijk zou de klus in 2019 al uitgevoerd worden, zei de gemeente destijds. De vertraging heeft volgens haar onder meer te maken met de complexiteit van de locatie.

In het verleden was dit een afvalstortplaats en de bodem is verontreinigd. "Dat maakt sloop van de bestaande en de aanleg van nieuwe bruggen extra ingewikkeld en neemt ook meer tijd in beslag dan normaal", aldus een woordvoerder.

Kritiek

Omwonenden hebben in het verleden, onder meer bij de grootscheepse herinrichting van het park vijf jaar geleden, kritiek geuit op de bruggen. Deze zouden onder meer te steil zijn voor ouderen en rolstoelers.

Ook naar aanleiding van de bekendmaking van de vervanging van de bruggen zijn er bij de gemeente reacties binnengekomen over de 'steile' bruggen. De kritiek vanuit de buurt wordt in het ontwerpproces meegenomen, belooft de gemeente.

Vanwege de slechte staat van de bruggen zijn deze nu afgesloten voor strooiwagens, waardoor bij vorst gladheid kan ontstaan. Op de nieuwe bruggen kan straks weer wel gestrooid worden.