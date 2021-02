Na de oproep over vijf verdachten in Eindhoven en Den Bosch in Opsporing Verzocht dinsdagavond zijn er drie concrete tips binnen gekomen. De politie is op zoek naar de verdachten omdat zij op 24 en 25 januari hebben deelgenomen aan de rellen.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 'zeer concrete tips'. Hij laat weten dat het onderzoeksteam van de politie bezig is met het uitzoeken van de informatie.

De beelden van vijf relschoppers zijn maandagavond ook vertoond in Bureau Brabant. Het gaat om vier verdachten in Den Bosch en één in Eindhoven. De vier relschoppers uit Den Bosch worden verdacht van diefstal, vernieling en openlijke geweldpleging. De verdachte in Eindhoven zou onder meer een auto in brand hebben gestoken.