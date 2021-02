De door relschoppers gesloopte stationspiano van Eindhoven Centraal is woensdag aangekomen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar blijft de piano voorlopig in het depot staan, totdat er een expositie komt over de coronacrisis en de spoorwegen.

"We hebben de piano in het voorportaal van ons depot staan. Hij blijft voorlopig ook in het depot en we gaan 'm niet tentoonstellen", zegt hoofd collecties van het museum Peter-Paul de Winter woensdag in een video van de NS, die de piano schonk aan het museum.

"Maar er gaat zeker een moment komen dat we een tentoonstelling gaan maken over wat er gebeurd is rondom corona in Nederland bij de spoorwegen. Dan krijgt deze piano, als object dat zeker een verhaal kan vertellen, een rol in deze tentoonstelling."

De slooppartij in Eindhoven bleef niet beperkt tot de witte piano in de stationshal. Ook het glaswerk van het Centraal Station ging aan diggelen, een auto van ProRail werd in brand gestoken en de inpandige Jumbo werd geplunderd. De totale schade aan het station loopt volgens de NS in de tonnen en het herstel gaat tot zeker twee maanden duren.

Drie dagen lang was de Eindhovense stationshal verstoken van pianoklanken. In de hal van het Centraal Station in Eindhoven staat sinds vorige week woensdag een nieuwe piano, die werd geschonken door een groep ondernemers uit de stad. "Het station is van de stad, dus het is mooi dat het idee van de nieuwe piano ook uit de stad komt", reageerde de NS op het initiatief.