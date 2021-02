De Eindhovense wijk Oude Gracht in Woensel krijgt een buurthuis. Stichting Aan de Meet, het onderkomen van de handboogsport, wil volgens beheerder Sarina van Dalen graag het sociale middelpunt van de wijk worden.

"Wij hebben overdag ruimte genoeg en in de wijk zit verder helemaal niks. Terwijl er de laatste jaren wel meer vraag naar ruimte was", zegt Van Dalen van de stichting. De buurtverenigingen Oude Gracht West en Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart (VOKE) zien wel een rol weggelegd voor het nieuwe buurthuis.

"Uit onze enquête in de buurt blijkt dat er wel behoefte is aan een buurthuis, vooral als ontmoetingsplek, maar ook als beginpunt voor activiteiten als een speurtocht of voor een fancy fair op het grasveld. Het sluit mooi aan op de wensen. En wij zijn als nieuwe vereniging ook op zoek naar een vaste locatie, want er is inderdaad niks in onze buurt", aldus voorzitter Olaf van der Harst van Oude Gracht West.

De gemeente Eindhoven wil met het toestaan van andere maatschappelijke functies ook de exploitatie van sportvoorzieningen versterken. Dat geldt ook voor Aan de Meet, zegt Van Dalen. De gemeente wil wel nadrukkelijk in de gaten houden of de sportvoorzieningen in hun nieuwe rol niet te veel huurders wegkapen bij bestaande wijkgebouwen en dergelijke.

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer het buurthuis precies in gebruik kan worden genomen.