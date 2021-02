Koning Willem Alexander brengt dinsdag een digitaal werkbezoek aan het Eindhovense sportgebied Genneper Parken. Het gesprek gaat over de gevolgen van de coronapandemie voor de sportactiviteiten.

Het werkbezoek is een soort herhaling van het fysieke bezoek dat de koning in mei vorig jaar. Toen bezocht hij onder meer FC Eindhoven, hockeyclub Oranje-Rood, Genneper Parken Tennis en sportschool Tom Essink. Dinsdag start de koning met een gesprek met voorzitters en bestuursleden van binnensportclubs.

Sporten in een binnenruimte is sinds de start van de tweede lockdown op 15 december niet toegestaan. In het videogesprek komen onder meer de gevolgen van de coronamaatregelen voor de binnensportverenigingen en het op afstand blijven zorgen voor de verbinding met leden en vrijwilligers aan bod. Ook wordt gesproken over de overeenkomsten en de verschillen tussen de situatie in het voorjaar en de huidige omstandigheden en over de verwachtingen voor de komende periode.

Aansluitend gaat de koning online in gesprek met vertegenwoordigers van Oranje-Rood, de tennisvereniging en van de Eindhovense sportraad over de impact van alle maatregelen op de buitensport en de mogelijkheden die er zijn om verantwoord samen te sporten. Buiten mag iedereen vanaf achttien jaar individueel of in groepsverband van maximaal twee personen sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan en kantines en kleedkamers zijn gesloten. De jeugd tot achttien jaar mag buiten ook in teamverband sporten, maar de competities zijn stilgelegd.

De koning en Koningin Máxima spreken dezer dagen regelmatig per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Máxima ging vorige week onder meer het gesprek aan met Job Prijt van meubelzaak De Donjon op Ekkersrijt.