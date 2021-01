Agenten, politiebusjes en handhavers van de gemeente hebben zich zondagmiddag verzameld op en rond het 18 Septemberplein in Eindhoven. Alles om te voorkomen dat de stad weer wordt afgebroken door relschoppers, zoals afgelopen zondag gebeurde. Vooralsnog lijkt het rustig in de Lichtstad.

Op een bord op het plein staat de tekst 'Kom niet naar het centrum als dat niet nodig is. Samenkomsten in groepen is verboden'. De hele stad is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat mensen gefouilleerd mogen worden.

De manifestatie 'Tegen de lockdown en politiegeweld' en een demonstratie van Pegida stonden gepland voor vandaag op het 18 Septemberplein en het Stadhuisplein. Deze werden verboden door burgemeester John Jorritsma. Er werden zo'n duizend mensen verwacht.