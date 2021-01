Een man is zaterdag in de buurt van Eindhoven Airport door de Koninklijke Marechaussee aangehouden omdat hij een vuurwapen en munitie bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee zondag op Facebook.

De man van Albanese afkomst werd door marechaussees gecontroleerd nadat uit controle van zijn kenteken een melding tevoorschijn kwam. Tijdens de controle die volgde, rees bij de marechaussees het vermoeden dat het kentekenbewijs van de auto vals of vervalst was.

De marechaussees onderzochten de auto en stuitten daarbij op een vuurwapen en munitie. De man, woonachtig in Italië, werd aangehouden.

Er loopt een onderzoek naar de echtheid van het vuurwapen en van de kentekenbewijzen.