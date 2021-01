Op de Canadastraat in Eindhoven is zaterdagavond een persoon beroofd. De dader was in het bezit van een wapen.

Mensen uit de omgeving hebben een Burgernetbericht gekregen met daarin het signalement van de dader. Volgens dat bericht vluchtte de man op een zwarte herenfiets weg richting de Beukenlaan.

De politie meldt zondagochtend dat er bij de beroving niemand gewond is geraakt. Wat er is buitgemaakt en welk wapen is gebruikt, kan de politie in verband met het lopende onderzoek niet zeggen.

De dader is nog voortvluchtig. De politie doet buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden