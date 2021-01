Burgemeester John Jorritsma en de wethouders hebben zich in een brief tot de inwoners van Eindhoven gericht. Zij doen dit naar aanleiding van de rellen van vorige week en vooral om te benadrukken hoe ze op een positieve manier geraakt werden door de manier waarop mensen zich na de rellen voor hun stad hebben ingezet. "Dat is de stad waar wij trots op zijn."

In de brief die te lezen was in het Eindhovens Dagblad van zaterdag en op de Facebook-pagina van de gemeente, worden de rellen bestempeld als "een zwarte dag" voor de stad.

Vervolgens steekt het college de loftrompet voor het overgrote deel van de inwoners van Eindhoven: "Ongeloof en verdriet maakten plaats voor liefde, steun en daadkracht."

Daarbij worden meerdere initiatieven van bewoners aangehaald, zoals het helpen met het schoonmaken van de rotzooi die na de rellen was achtergebleven, of hoe de politie "overladen werd met lekkernijen" en hoe acties werden opgestart om ondernemers te steunen.

"Wij begrijpen jullie zorgen en ongerustheid. De impact op jullie families, jullie bedrijven, op ons allemaal is groot. En dit in een tijd waarin velen het al zwaar hebben door de coronacrisis."