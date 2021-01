Een tbs'er is donderdag na zijn onbegeleide verlof niet teruggekeerd naar De Woenselse Poort in Eindhoven, dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid zaterdag. Een bericht dat de man vuurwapengevaarlijk zou zijn, wordt door een woordvoerder van de Woenselse Poort tegengesproken.

"Tegen de afspraak in is hij niet teruggekeerd van zijn onbegeleid verlof. Bij De Woenselse Poort staat hij niet bekend als vuurwapengevaarlijk", aldus de woordvoerder. "Deze onttrekking van zijn behandeling is aanleiding voor de officier van justitie om naar hem op zoek te gaan."

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn het Openbaar Ministerie (OM) en Fast NL ingeschakeld om de man op te sporen. Het Fast NL-team is een speciaal opsporingsteam van de politie. In welke regio de man op verlof was, is niet bekend.

Het ministerie kan niet zeggen waarvoor de man in de Eindhovense kliniek was opgenomen. Het gaat om tbs met voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn, wordt vanwege de privacy niet gezegd. Volgens De Woenselse Poort heeft de cliënt op een bepaald moment na zijn veroordeling "zelf gekozen voor behandeling en verblijf in de kliniek".