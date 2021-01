Een dertigjarige Eindhovenaar is vrijdagmiddag aangehouden voor opruiing. De man verspreidde berichten op sociale media die opriepen om te rellen in Winkelcentrum Woensel. Daar controleert de politie inmiddels mensen op straat.

Op sociale media wordt sinds afgelopen weekend opgeroepen tot ongeregeldheden. Dit gebeurt onder andere in chatgroepen op de app Telegram, waarin berichten verspreid worden om naar het winkelcentrum te komen. Op dit moment is het daar rustig, al houdt de politie, die daar grootschalig aanwezig is, controles rondom het winkelcentrum.

De politie Oost-Brabant laat op Twitter weten dat er wordt gecontroleerd op dit soort oproepen, omdat ze strafbaar zijn: "Doe er niet aan mee. We hebben inmiddels al bij meerdere personen aan de deur gestaan."

Voor de rellen in Eindhoven en Den Bosch van afgelopen zondag- en maandagavond zijn inmiddels 122 mensen aangehouden.