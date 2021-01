Twee aangekondigde demonstraties voor zondag in Eindhoven zijn opnieuw verboden door burgemeester John Jorritsma. Er werden zo'n duizend mensen verwacht bij de manifestatie 'Tegen de lockdown en politiegeweld' en een demonstratie van Pegida.

"In het besluitvormingsproces is meegenomen dat het recht op demonstratie een grondrecht is. Dat mensen hun mening kunnen uiten blijft belangrijk", staat te lezen in de brief van de burgemeester aan de Raad. "Maar dit is voor onze stad sinds zondag 24 januari echter drastisch veranderd."

"Ondanks het afblazen van een manifestatie en het niet toestaan van een andere, zijn heel veel mensen naar het centrum van Eindhoven afgereisd. De rellen en plunderingen die volgden waren ongekend. De stad en haar ondernemers en bewoners huiveren nog steeds na."

De rust is nog niet geheel teruggekeerd. Er zijn nog steeds signalen dat mensen van plan zijn om naar Eindhoven te komen voor rellen. Zo werd er vrijdagmiddag een Eindhovenaar aangehouden, die opriep om naar Winkelcentrum Woensel te komen.

'Mensen staan te dicht op elkaar'

De politie sluit een tegenreactie tegen de relschoppers niet uit. Een confrontatie tussen groepen onderling of met de politie is steeds meer denkbaar, aldus de politie. Ook staan mensen bij dit soort manifestaties te dicht op elkaar, in deze coronatijd. De GGD noemt dit in een advies aan Jorritsma onwenselijk.

Jorritsma kondigt aan extra cameratoezicht in te zetten. Bovendien is in Eindhoven een noodverordening van kracht, en kunnen mensen ook zonder aanleiding worden aangehouden en gefouilleerd.

Burgemeester, politie, justitie en de GGD herhalen hun dringende oproep om niet naar Eindhoven te komen tenzij mensen daar een gegronde reden voor hebben.