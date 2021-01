Voor de rellen in Eindhoven en Den Bosch zijn inmiddels 122 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagmiddag.

In het onderzoek naar wat er in Eindhoven is gebeurd, zijn zeventig aanhoudingen verricht. Het OM verwacht dat deze aantallen nog verder oplopen.

De eerste rechtszaken naar aanleiding van de rellen vinden komende week al plaats. "Mensen kunnen rekenen op celstrafeisen. Daarnaast nemen wij geweld tegen hulpverleners, agenten en journalisten zeer serieus. Word je daarvan verdacht? Dan kun je een dubbele strafeis verwachten."

Anderen, bijvoorbeeld arrestanten die enkel de avondklok negeerden, krijgen waarschijnlijk een boete opgelegd. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. "Die mensen kun je natuurlijk niet dagenlang in de cel stoppen, daar zijn regels voor. Veel mensen uit deze groep krijgen later van ons bericht."

Dat gebeurt pas nadat verder onderzoek is gedaan. Als van deze verdachten blijkt dat zij ook ernstigere feiten hebben gepleegd, wordt de verdenking daarop aangepast. "Van iedere verdachte wordt een compleet dossier gemaakt en dan wordt de volgende stap gezet."