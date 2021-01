PSV en Bavaria hebben donderdag de handen ineengeslagen om gedupeerde Eindhovense ondernemers uit de binnenstad te helpen. Een aantal van hen leed zondag forse schade door rellen met vernielingen en plunderingen. Bij het opvegen van de scherven werd duidelijk dat de financiële pijn hier en daar fors is.

De voetbalclub en Brainport-partner van PSV organiseren op de parkeerplaats van het Philips Stadion een soort 'statiegeldstraat', onder de actienaam Glas voor Glas. Supporters van PSV en ook andere weldoeners kunnen daar hun lege flessen of kratjes inleveren, waarvan de opbrengst wordt uitgedeeld aan een fonds dat de getroffen middenstanders helpt.

Tussen 11.00 uur en 17.00 uur is de faciliteit open en kunnen mensen daar zorgen voor wat steun aan de ondernemers. Bavaria verdubbelt de opbrengst. PSV-directeur Toon Gerbrands was donderdag een van de eersten die wat plastic en glas weghield van het inleverpunt in de supermarkt en doneerde de tegenwaarde van het statiegeld aan ondernemers. "Dit vind ik een echte Eindhovense actie. Een stad waarbij solidariteit hoort", zei de leider van de club.