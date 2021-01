Een achttienjarige verdachte is maandagavond rond 22.00 uur aangehouden voor de betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven op zondagmiddag. Dat meldt de politie. De jongen werd opgespoord door beelden die zijn gemaakt tijdens de rellen.

De jongen zou op zondagmiddag stenen hebben gegooid naar de politie. De politie is na de rellen een groot onderzoek gestart om de relschoppers op te sporen. Via beelden die zondagmiddag zijn gemaakt was de verdachte duidelijk te herkennen. Hij zit nog steeds vast voor verder onderzoek.

Ook zijn er twee mannen via hetzelfde onderzoek aangehouden voor opruiing. Het gaat om een 26-jarige man uit Heerlen en een 44-jarige man uit Schinveld. De verdachten zouden voor de rellen in Eindhoven op sociale media mensen aansporen om wapens mee te nemen. De mannen zitten nog vast voor verder onderzoek.