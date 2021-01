Ondanks het vuurwerkverbod werd er rond de jaarwisseling toch nog voor bijna 56 duizend euro aan schade aangericht in Eindhoven. Afvalbakken, bushokjes en verkeersborden moesten het ontgelden.

De gemeente heeft het desondanks over een relatief rustige jaarwisseling. Bij de laatste twee jaarwisselingen was de schade respectievelijk 82.500 en 62.000 euro. De ambulance moest 21 keer uitrukken tegenover 34 ritten een jaar eerder. De meldkamer van de hulpdiensten kreeg 51 telefoontjes die betrekking hadden op Eindhoven. Vergelijkbaar met vorig jaar.

Hulpverleners hebben volgens de gemeente relatief veilig kunnen werken. De meeste onrust was er in Woensel-Noord maar in de rest van de stad bleef het rustig. Volgens de gemeente dankzij een goede voorbereiding door onder andere politie, Openbaar Ministerie en Jeugdwerk.

De grootste schadepost voor de gemeente komt door opgeblazen afvalbakken. Ruim honderd werden er vernield en dat kost de gemeente ruim 44 duizend euro. Ook verkeersborden (19 stuks), bushokjes (drie) en afvalcontainers (twee) werden gesloopt.

Bij het meldpunt vuurwerkoverlast kwamen in Eindhoven 2.723 meldingen binnen. In vergelijking met voorgaande jaren was het meldpunt korter actief waardoor de cijfers moeilijk te vergelijken zijn. Per dag kwamen er wel ruim 20 procent minder meldingen binnen. De meeste meldingen kwamen uit Gestel, Woensel-Noord en Strijp.