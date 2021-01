De gemeente Eindhoven gaat niet alle demonstraties verbieden, zoals plaatsvervangend politiechef Willem Woelders eerder suggereerde. Burgemeester John Jorritsma heeft dat maandag laten weten na afloop van het wekelijkse overleg met regioburgemeesters, waarin onder meer de oproep van de politie en de rellen in Eindhoven aan bod kwamen.

"Ik ben volstrekt tegen een verbod. We hebben tot dusver veel demonstraties toegestaan. Als iemand voor een fietspad of zwembad wil komen demonstreren, ben ik de eerste die zegt dat het moet kunnen", zegt Jorritsma.

"Mensen moeten hun gevoelens kunnen uiten. Ze mogen demonstreren, mits ze zich houden aan de afspraken en coronaregels. We hebben tot dusver heel veel demonstraties toegestaan. Ik heb dat maximaal gefaciliteerd. Overwegend ging dat goed."

Voor demonstraties met veel mensen die zich niet aan de regels houden, maakt Jorritsma een uitzondering. "Ik mag een demonstratie alleen weigeren als de openbare orde in gevaar komt of het verkeer of de volksgezondheid in het geding zijn."

"Wanneer er vrees voor wanorde is, moet je dat ook nog aantonen. Eventuele capaciteitsproblemen bij de politie zijn geen reden", vervolgt Jorritsma. "Voor grote demonstraties met veel mensen zijn we vanwege corona terughoudend."

In Eindhoven was het de laatste dagen onrustig. In Eindhoven was het de laatste dagen onrustig. Foto: ANP

Jorritsma komt met initiatief voor eenduidige beoordeling

Vorige week nam Jorritsma in het overleg met de regioburgemeesters het initiatief om landelijk een eenduidige beoordeling te ontwikkelen. "We zijn daar nu mee bezig."

Op en rond het 18 Septemberplein in Eindhoven keerden relschoppers zich zondag tegen de politie. Mensen werden opgeroepen naar Eindhoven te komen, maar een formeel verzoek om te demonstreren was ingetrokken.

Jorritsma benadrukt dat het vooral ging om relschoppers die doelbewust de confrontatie met agenten zochten. Een demonstratie op het Stadhuisplein die Pegida had aangekondigd, werd verboden.