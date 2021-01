De politie is maandag aan het eind van de middag met veel agenten aanwezig op het 18 Septemberplein bij de Bijenkorf in Eindhoven. Er zou via sociale media opgeroepen zijn om daar te gaan plunderen.

Veel mensen die zich op het 18 Septemberplein bevinden worden gecontroleerd. De Koninklijke Marechaussee is op het politiebureau aanwezig om assistentie te kunnen verlenen mocht het nodig zijn.

Ook de ME is inmiddels gearriveerd. Verschillende groepjes jongeren worden aangesproken en gecontroleerd.

Na de heftige rellen in Eindhoven zondag is de politie extra scherp op mogelijk nieuwe acties maandag en de rest van de week.