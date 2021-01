De binnenstad van Eindhoven is van maandagavond tot in ieder geval dinsdagochtend uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied vanwege verwachte rellen. De politie heeft tot dusver zes personen aangehouden.

Op sociale media circuleerden oproepen om maandagavond op verschillende plekken in Nederland te gaan demonstreren tegen de coronamaatregelen en de avondklok. De gemeente Eindhoven liet weten dat de politie streng zou gaan optreden.

De politie was maandag vanaf het eind van de middag met veel agenten aanwezig op het 18 Septemberplein bij de Bijenkorf. Rond 19.00 uur stonden er nog maar een paar agenten en was het er rustig.

Veel mensen die zich op het 18 Septemberplein bevonden, werden gecontroleerd. De Koninklijke Marechaussee was op het politiebureau aanwezig om assistentie te kunnen verlenen indien nodig.

Ook de mobiele eenheid (ME) was aanwezig op het 18 Septemberplein. Verschillende groepjes jongeren werden aangesproken en gecontroleerd.

Na de heftige rellen in Eindhoven zondag is de politie extra scherp op mogelijk nieuwe acties maandag en de rest van de week. Er zou via sociale media opgeroepen zijn om maandag te gaan plunderen.