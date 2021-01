Een bedrijfspand aan de Loostraat in Eindhoven is afgelopen donderdag door de gemeente gesloten. In het pand werden in oktober hennepgerelateerde goederen aangetroffen.

De spullen die in het bedrijfspand werden gevonden, bestaan uit verschillende goederen en stoffen, die volgens de politie bestemd zijn voor het opzetten van grootschalige of bedrijfsmatige hennepkwekerij.

In het gebouw werden onder meer assimilatielampen, armaturen, koolstoffilters, ventilatoren, groeimiddelen, temperatuurregelaars en strijkzakken aangetroffen. De sluiting duurt drie maanden.