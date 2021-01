Het treinverkeer van en naar Eindhoven is zondagmiddag rond 14.30 uur stilgelegd op inzet van de politie. Dat meldt de NS.

Het is zondagmiddag niet mogelijk om Eindhoven per trein te bereiken of te verlaten. Al het treinverkeer dat de stad in of uit wil, is stilgelegd. Dat duurt volgens de NS tot zeker 15.45 uur.

Het stil leggen van het treinverkeer is op last van de politie in verband met de rellen in het centrum.