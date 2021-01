Bij een steekincident dat in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden aan de Boutenslaan in Eindhoven is een 28-jarige man licht gewond geraakt.

Het steekincident vond volgens de politie plaats na een onderlinge ruzie. Een vijftigjarige vrouw was bij de ruzie met de man betrokken en is aangehouden.

De vrouw is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De man is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.