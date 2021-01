De man die vrijdag in een woning aan de Cahorslaan in Eindhoven geschoten heeft, was niet alleen. De politie meldt zaterdag dat zij op zoek is naar minimaal twee daders. Bij het schietincident raakte een man gewond.

Rond 13.30 uur werd het schietincident bij de politie gemeld. Een man was in zijn bovenbeen geschoten. Hij heeft verklaard dat een man zijn woning was binnengedrongen.

Buiten de schutter was er nog een man in het huis aanwezig. Beide mannen zijn na het schietincident in een witte bestelbus gevlucht.

Onmiddellijk na het incident werd met man en macht naar de daders gezocht. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De zoekactie leidde niet tot aanhoudingen.

De politie roept getuigen op zich te melden.