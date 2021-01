De organisatie Scouting wil met een levensgroot graffiti-kunstwerk in de Berenkuil in Eindhoven haar 30.000 vrijwilligers bedanken voor hun inzet en en ook de nieuwsgierigheid van potentiële nieuwe vrijwilligers wekken.

De 23-jarige Floor Verdijsseldonck en de zevenjarige Colin van Scouting De Wielewaal in Tongelre hebben model gestaan voor de grafittikunst. Verdijsseldonck is op haar zevende gestart bij de scouting en is inmiddels leidster bij de jongste groep de Bevers.

"Met de lockdown mogen scoutinggroepen helaas geen fysieke bijeenkomsten organiseren en wordt er extra veel van hen gevraagd om op creatieve wijze elke keer weer iets online te organiseren voor de kinderen en jongeren", zegt Wendy van Rossum, woordvoerder van Scouting Nederland.

"Natuurlijk voorzien we ze van leuke ideeën, maar het blijft een uitdaging. We hebben veel bewondering voor hoe onze vrijwilligers er elke keer weer de schouders onder zetten."

Het kunstwerk van 9 meter breed en 4 meter hoog is van kunstenaar Roy Valk.