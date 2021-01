De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een autobrand enkele woningen aan de Johannes Buijslaan in Eindhoven ontruimd. Niemand raakte bij de brand gewond.

Agenten zagen onder de motorkap van een bestelbus een vuurtje woeden en ondernamen direct actie. Met behulp van een poederblusser konden ze voorkomen dat het vuur zich uitbreidde. Een aangestoken wc-rol die op de voorruit van de auto was gelegd, bleek de oorzaak van het vuur.

Rond 3.00 uur reisde de politie samen met de brandweer echter weer af richting de Johannes Buijslaan. De auto stond opnieuw in brand. Een bewoner uit de straat hoorde een harde knal, zag de auto in brand staan en schakelde de hulpdiensten in.

Het afdakje van het appartementencomplex vatte vlam. Om die reden werden enkele woningen ontruimd. De brandweer wist overslag te voorkomen. In totaal liepen drie auto's brandschade op.

De politie heeft met meerdere eenheden in de omgeving naar de mogelijke dader(s) gezocht, maar heeft vooralsnog niemand aangehouden. De politie gaat uit van brandstichting.