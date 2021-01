Een persoon is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij aan de Cahorslaan in Eindhoven. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie cirkelt met een helikopter boven de wijk op zoek naar de dader of daders.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest voor de schietpartij is onduidelijk. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek.

De politie is een buutonderzoek gestart en vraagt daarbij ook naar eventuele camerabeelden.