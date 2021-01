Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag helemaal uitgebrand in de Willem van Konijnenburglaan in Eindhoven. De politie houdt er rekening mee dat de brand mogelijk is aangestoken.

De brandweer kreeg middernacht een melding binnen van de autobrand. De brandweer kon de auto, die in lichterlaaie stond, niet meer redden.

Bij de brand kwam erg veel rook vrij, waardoor er een dichte mist kwam te hangen in de wijk. De politie sloot de straat waar de autobrand was voor enige tijd af.