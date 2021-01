Parkeren in Eindhoven kan vanaf half januari met je kenteken. Het is dan niet meer nodig om een kaartje uit de parkeerautomaat te halen en deze achter je raam neer te leggen.





Bestuurders voeren hun kenteken in bij een van de parkeerautomaten en betalen met hun pinpas.

Dit kan ook via je mobiel door te betalen via een provider. Je meldt het bij de provider als je ergens parkeert en als je wegrijdt. Dit kan via de app, een sms of door te bellen.

De parkeerautomaten worden tussen 13 januari en 5 februari aangepast.