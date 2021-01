De particuliere hogeschool Tio wil het pand aan de Begijnenhof in de Eindhovense binnenstad alleen verlaten als er een goed alternatief is. Of dat al met ingang van collegejaar 2022/2023 is, is nog maar zeer de vraag. Er is nog geen overeenstemming met eigenaar GEVA, die op de plek wil gaan bouwen.

Een woordvoerder van de hogeschool reageert daarmee woensdag op een eerder artikel van het Eindhovens Dagblad, toen de sloop van de naastgelegen panden aan het Stadhuisplein werd voortgezet.

GEVA had het werk in het najaar nog stilgelegd op verzoek van Tio, omdat studenten er veel last van hadden. De gebouwen moeten wijken voor nieuwbouw van onder meer een woontoren. Het Bestse vastgoedbedrijf is alvast begonnen met de sloop om te voorkomen dat er overlast ontstaat rond leegstaande gebouwen.

In het artikel zei Piet Goevaers van GEVA dat Tio waarschijnlijk in de zomer van 2022 uit het pand vertrekt. "Tio blijft hoe dan ook in Eindhoven en kan pas uit het pand vertrekken als er een passend alternatief komt. Dat is er nu nog niet", zo laat de woordvoerder van de school weten.

Daarmee wil de particuliere opleiding ook duidelijkheid en rust scheppen voor (toekomstige) studenten en medewerkers. Over mogelijke eisen aan die nieuwe huisvesting wil de zegsman zich niet uitlaten.

Tio heeft ook een middel in handen om een alternatief af te dwingen. Het huidige huurcontract loopt immers onbepaalde tijd door en is niet op te zeggen, aldus de woordvoerder. Daarmee wordt het vertrek afhankelijk van het vinden van overeenstemming.