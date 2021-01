De politie heeft woensdagochtend op de Bisschopsmolen in Eindhoven een inbreker neergeschoten. De man, een twintiger, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie werd woensdag ingeschakeld voor een inbraak in een leegstaand huis, waar momenteel in geklust wordt. De eerste twee eenheden die op de melding afkwamen, betrapten de inbreker op heterdaad.

De man bedreigde de politie daarop met een wapen. Wat voor wapen dat was, wil de politie niet zeggen, maar agenten voelden zich genoodzaakt te schieten.

De inbreker is in zijn been geraakt en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn situatie is niet levensbedreigend.

De politie heeft de locatie afgezet en doet onderzoek. Omdat door een agent is geschoten, zal de schietpartij worden onderzocht door de Rijksrecherche.