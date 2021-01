De politie heeft in Eindhoven afgelopen weekend een man aangehouden die onder meer een groot geldbedrag en drugs bij zich had, zo laat een wijkagent dinsdag in een bericht op Instagram weten.

Agenten hadden de auto van de man gecontroleerd en hij bleek drugs bij zich te hebben. In een verborgen ruimte van de auto vonden agenten een zak met ongeveer 1 kilo verschillende soorten drugs.

De politie ging vervolgens de woning van de man binnen. Hier werd onder meer een groot geldbedrag in contanten gevonden, patronen, een weegschaal, hard- en softdrugs en een pan met daarin de restanten van cocaïne.

De politie maakt een dossier op tegen de man.