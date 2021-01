Drie mannen zijn donderdag op het parkeerterrein bij de Gemmastraat in Eindhoven aangehouden, omdat ze worden verdacht van handel in verdovende middelen, meldt een wijkagent dinsdag via sociale media. Tientallen vacuüm verpakte zakken hennep en blokken hasj zijn in beslag genomen.

Ook zijn twee voertuigen in beslag genomen. In een van deze voertuigen zat een verborgen ruimte. De politie kwam de mannen op het spoor naar aanleiding van klachten van buurtbewoners en ondernemers.

Agenten zagen de drie mannen donderdag bij geparkeerde auto's op het parkeerterrein staan. Ze stonden dozen over te laden en de manier waarop gaf de agenten het gevoel dat het allemaal niet in de haak was.

De agenten zetten de mannen en de auto's klem. In een van de voertuigen werden de zakken hennep gevonden. In een woning verderop vonden ze de blokken hasj.

De recherche heeft het onderzoek naar de verdachten overgenomen.