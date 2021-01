Een auto is maandagochtend met een stadsbus in botsing gekomen op de Genovevalaan in Eindhoven. Een inzittende van de bus kreeg glas over haar heen door een gesprongen ruit, maar raakte volgens de politie niet gewond. Beide voertuigen liepen wel veel schade op.

Hulpdiensten rukten flink uit. Zo kwamen meerdere ambulances, politie- en brandweerwagens ter plaatse. Op de weg lagen veel brokstukken en glas.

Eenmaal op locatie bleek dat de bus maar één passagier had. De auto reed op hoge snelheid tegen de zijkant van de bus, ter hoogte van de zitplaats van de vrouw die vervolgens glas over zich heen kreeg.

De bestuurder van de auto had pijn op zijn borst door de aanrijding, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.