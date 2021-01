De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een brand in een kelder van een woning aan de Offenbachlaan in Eindhoven. Niemand raakte gewond.

In de kelder lagen onder meer papieren documenten opgeslagen. De brandweer kwam met twee tankautospuiten ter plaatse om het vuur te doven en had de brand snel onder controle.

Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.