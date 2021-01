De sloopwerkzaamheden op het Stadhuisplein in Eindhoven zijn in volle gang. Het oude kantoorpand is al weg. Binnenkort volgt het bankgebouw dat ernaast staat. Dit zijn de plannen voor de locatie.

Het kantoorgebouw maakt plaats voor een nieuwbouwproject. Daarvoor moeten later ook de oude ABN AMRO op de hoek met de Wal en hogeschool TIO worden gesloopt. Ook gaat het voormalige stadskantoor weg.

De voormalige Van Mierlo-bank aan de Wal is een monument. De gemeente heeft eerder laten weten dat enkele cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van het voormalige bankgebouw, zoals de deuromlijsting, een mozaïek in het interieur en het glas-in-betonraam in de zijgevel, hergebruikt moeten worden. Daardoor mag dit gebouw nog niet gesloopt worden. TIO vertrekt waarschijnlijk in de zomer van 2022.

Wat er precies teruggebouwd wordt, is nog niet bekend. Wel is er toestemming gegeven voor het bouwen van torens van maximaal 160 meter aan het Stadhuisplein. Dat wil niet zeggen dat ze ook per se 160 meter hoog moeten worden, maar het mag.