Een wilde achtervolging waarbij volgens de politie "levensgevaarlijke capriolen" werden uitgehaald, is in de nacht van zaterdag op zondag geëindigd met een crash in Eindhoven. De automobilist is aangehouden.

De achtervolging begon in Woensel-Noord. Agenten zagen daar een voertuig rijden dat ze wilden controleren en gaven een stopteken. In plaats van te stoppen ging de verdachte ervandoor.

"Dit resulteerde in een wilde achtervolging door de wijken Vaartbroek en Eckart", schrijft de politie. "De bestuurder haalde levensgevaarlijke capriolen uit en bracht hierdoor meerdere burgers in gevaar."

De snelheden liepen hoog op en ook voetpaden en parken werden niet gespaard. Het voertuig crashte uiteindelijk tegen een appartementencomplex aan de Sonseweg. Hij ging er te voet vandoor en werd niet veel later door twee agenten en een oplettende burger opgepakt. De politie heeft pepperspray bij de aanhouding gebruikt.

De verdachte heeft volgens de politie mogelijk schade gereden tijdens zijn vluchtpoging. Mensen die in de omgeving van Eckart of Vaartbroek wonen en schade ontdekken, kunnen contact opnemen met de politie.